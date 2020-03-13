Розіграш Кубка Лібертадорес призупинено через коронавірус

КОНМЕБОЛ призупинила змагання

Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) призупинила проведення Кубка Лібертадорес через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Турнір в цьому році стартував 21 січня, він перерваний на стадії групового етапу.

"У зв'язку з ризиком поширення коронавірусу, з метою захисту здоров'я і безпеки делегатів, суддів, офіційних осіб, журналістів та вболівальників прийнято рішення відкласти матчі Кубка Лібертадорес, заплановані на період з 15 по 21 березня", - йдеться в заяві КОНМЕБОЛу.

Відбіркові матчі ЧС-2022 в Південній Америці також відкладені через коронавірус, припинена Ліга чемпіонів Північної Америки.

Раніше, вінгер Челсі захворів коронавірусом.

Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.