Розіграш Кубка Лібертадорес призупинено через коронавірус

Джерело - sports.ru.
Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) призупинила проведення Кубка Лібертадорес через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Турнір в цьому році стартував 21 січня, він перерваний на стадії групового етапу.
"У зв'язку з ризиком поширення коронавірусу, з метою захисту здоров'я і безпеки делегатів, суддів, офіційних осіб, журналістів та вболівальників прийнято рішення відкласти матчі Кубка Лібертадорес, заплановані на період з 15 по 21 березня", - йдеться в заяві КОНМЕБОЛу.
Відбіркові матчі ЧС-2022 в Південній Америці також відкладені через коронавірус, припинена Ліга чемпіонів Північної Америки.
Раніше, вінгер Челсі захворів коронавірусом.
Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.