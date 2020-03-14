Джерело - sport.ua.
В УЄФА підтвердили варіант з перенесенням Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу.
Про це розповіла представник виконавчого комітету ФІФА, а також працівник комітету УЄФА Евеліна Крістіллен.
"Я не кажу за всіх членів виконавчого комітету УЄФА, але є розуміння того, що всім національним чемпіонатам потрібно буде дати час дограти свої сезони, а Євро перенести.
Варіант з перенесенням Євро-2020 на наступний рік дійсно розглядається", - розповіла Крістіллен.
Нагадаємо, УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Також, ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні збірні.