Чемпіонат Франції припинений на невизначений термін

Про терміни відновлення національних чемпіонатів поки не повідомляють

Професійна футбольна ліга Франції (LFP) прийняла рішення призупинити Лігу 1 і Лігу 2 через пандемію вірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Про терміни відновлення національних чемпіонатів поки не повідомляють.

Нагадаємо, що через коронавірус припинені АПЛ, Серія А і Ла-Ліга. Під загрозою перенесення чемпіонату Європи-2020 по футболу, а також припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи.