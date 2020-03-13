Чемпіонат Франції припинений на невизначений термін

Джерело - sport.ua.
Професійна футбольна ліга Франції (LFP) прийняла рішення призупинити Лігу 1 і Лігу 2 через пандемію вірусу COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Про терміни відновлення національних чемпіонатів поки не повідомляють.
La @Ligue1Conforama et la @DominosLigue2 suspendues jusqu'à nouvel ordre 🚨— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 13, 2020
Communiqué 📝➡ https://t.co/vLSLbxU8uM pic.twitter.com/Qk3cLdcQuT
Нагадаємо, що через коронавірус припинені АПЛ, Серія А і Ла-Ліга. Під загрозою перенесення чемпіонату Європи-2020 по футболу, а також припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи.