Чемпіонат Української хокейної ліги зупинений

Джерело - Чемпіон.

Беручи до уваги турботу про учасників змагань, а також з огляду на заходи, прийняті Кабінетом Міністрів України (постанова №211, постанова №215 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19) які унеможливлюють міжміські пересування, і заборону на проведення на території України заходів з кількістю учасників понад 10, дирекцією Української хокейної ліги, спільно з клубами-учасниками чемпіонату УХЛ - Парі-Матч, прийнято рішення про зупинку розіграшу чемпіонату.

Матчі другого етапу турніру, починаючи з півфінальної серії, будуть дограні у вересні 2020 року, напередодні початку наступного сезону. Ювілейний, п'ятий сезон чемпіонату, почнеться 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що раніше учасниками 1/2 фіналу чемпіонату Української хокейної ліги стали Кременчук, Донбас, Дніпро і Білий Барс.