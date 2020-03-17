Кубок африканських націй перенесений через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
КАФ офіційно перенесло розіграш Кубка африканських націй-2020.
Про це повідомляє прес-служба КАФ.
Причиною перенесення турніру є все той же коронавірус.
🚨 BREAKING: #TotalCHAN2020 postponed. Official statement 👇 pic.twitter.com/pLOVXr28xe— CAF (@CAF_Online) March 17, 2020
Кубок африканських націй-2020 повинен був пройти в Камеруні з 4 по 25 квітня. Коли відбудеться турнір - поки не відомо.
Нагадаємо, у Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус.
Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.