Кубок африканських націй перенесений через коронавірус

Турнір мав відбутися з 4 по 25 квітня

Джерело - Чемпіон.

КАФ офіційно перенесло розіграш Кубка африканських націй-2020.

Про це повідомляє прес-служба КАФ.

Причиною перенесення турніру є все той же коронавірус.

Кубок африканських націй-2020 повинен був пройти в Камеруні з 4 по 25 квітня. Коли відбудеться турнір - поки не відомо.

Нагадаємо, у Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус.

Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.