 Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Сьогодні 11:22 537 0
Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Джерело - Чемпіон.

Коронавірус із східних країн уже перебрався і в решту світу. Це кардинально вплинуло на життя людства в цілому і спорт зокрема. Ми уже писали про спортсменів які інфіковані хворобою. Та про бігові заходи, які уже скасовували чи перенесли. 

У цій добірці зібрані усі спортивні події, що уже скасовані, перенесені або відбудуться без глядачів. 

Футбол

Матч Польща - Україна відбудеться без вболівальників, з Францією - теж. 

ПСЖ, Валенсія і Барселона проведуть матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів без глядачів.

Ліверпуль відмовився від передсезонного туру по Азії.

12 березня керівництво Ла-Ліги прийняло рішення призупинити чемпіонат на два тури.

До 3 квітня всі матчі чемпіонату і Кубка України також будуть проводитися без глядачів.

В АПЛ до кінця сезону гратимуть при порожніх трибунах.

Перенесено фінал Кубка французької ліги ПСЖ - Ліон.

Перенесені матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал і Ювентус - Ліон.

УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Чемпіонат Румунії призупинений. 

Чемпіонат Португалії з футболу призупинений на невизначений час.

Теніс

Повністю скасований один з найбільших турнірів в Індіан-Веллсі. 

Скасовано фінал на челленджері в Бергамо, куди вийшов українець Ілля Марченко.

Скасований турнір в Маямі.

Матч Кубка Федерації Японія - Україна перенесено на невизначений термін.

ATP (чоловічий теніс) скасувала усі змагання в найближчі 6 тижнів. WTA поки не зробила заяву.

Бокс

Бій Віктора Постола і американця Хосе Раміреса був перенесений з Китаю до США.

Баскетбол

Чемпіонат України був достроково завершений.

Євролігу призупинили на невизначений термін.

Зупинено сезон і в головній баскетбольній лізі світу - НБА.

Хокей

Жіночий ЧС з хокею скасований. Чоловічий поки планують проводити.

Чемпіонат Німеччини повністю скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу.

НХЛ зупинила регулярний чемпіонат на невизначений термін.

Інші види спорту

Скасували Гран-прі Австралії. Старт сезону переноситься на невизначений час.

Спортивні ліги США і Канади НХЛ, НБА, МЛС та МЛБ заборонили журналістам відвідувати роздягальні спортсменів.

В Італії скасували три велогонки.

Достроково завершено Кубок світу з гірських лиж: останні два етапи скасовані і у чоловіків, і у жінок.

Скасовано чемпіонат світу з фігурного катання в Монреалі.

Старт сезону МЛБ (бейсбол) відкладений на невизначений час, але як мінімум на два тижні.

Мейджор по Dota 2 в Лос-Анджелесі скасований. ESL One Los Angeles 2020 не відбудеться.

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