Про це народний депутат написаву своєму Facebook

Джерело - сторінка Facebook Жана Беленюка.

Народний депутат, чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк підтримав рішення президента України Володимира Зеленського про можливість переформатування окремих міністерств.

Про це він написаву своєму Facebook.

"Категорично підтримую рішення президента України Володимира Зеленського про важливість переформатування окремих міністерств", - написав Беленюк.

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