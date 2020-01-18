Джерело - сторінка Facebook Жана Беленюка.
Народний депутат, чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк підтримав рішення президента України Володимира Зеленського про можливість переформатування окремих міністерств.
Про це він написаву своєму Facebook.
"Категорично підтримую рішення президента України Володимира Зеленського про важливість переформатування окремих міністерств", - написав Беленюк.
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"Зокрема, необхідно розділити Міністерство культури, молоді і спорту і відновити діяльність окремого міністерства спорту, з огляду на важливість підтримки сфери спорту, особливо напередодні літніх Олімпійських ігор в Токіо. Український спорт заслуговує мати окреме міністерство", - підсумував народний депутат.