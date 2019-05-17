Навколо спорту

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Украинский бренд велосипедов Titan: отечественное качество

Сьогодні 16:50 125 0

Если вы думаете, что в Украине не могут создавать качественную продукцию, стоит внимательнее присмотреться к компании Titan, которая с 2012 года занимается производством велосипедов. Располагается бренд в Харькове, где находится единственный в стране велосипедный завод, который когда-то обеспечивал качественной продукцией наших спортсменов. Именно благодаря совместным усилиям специалистов и велосипедистов родилась новая торговая марка.

Фирма поставила перед собой сложную задачу: сделать надежные велосипеды доступными. Титан производит различные модели: от прогулочных до горных. Особое внимание уделяется геометрии рамы (для обеспечения комфортной езды) и ее материалам (обычно используется алюминий или сталь). Именно благодаря яркому дизайну, надежности и высокому качеству продукция этой молодой компании смогла завоевать любовь покупателей.

Какие технологии используются в Titan?

Велосипеды Titan

Каждый велосипед Titan отличается запоминающейся формой, что получилось достигнуть с использованием технологий гидроформинга и техноформинга. На моделях используется надежное оборудование всемирно известных брендов (Shimano, SRSUNTOUR, Prowheel, Quando, Tektro).

Даже первые модели компании сильно отличались от других, поэтому сразу же стали легко узнаваемыми. Сегодня производитель старается придерживаться основных традиций, что не может не радовать его поклонников.

Модельный ряд

На сегодняшний день торговая марка выпускает самые разнообразные велосипеды. Производитель предлагает четыре основных категории:

  • городские велосипеды;

  • горные модели;

  • складные варианты;

  • детские велики.

Все они отличаются высоким качеством, ведь именно оно является основой основ для компании.

Преимущества велосипедов Титан

Покупатели отмечают, что модели данной компании отличаются следующими достоинствами:

  • простота — этот параметр никак не портит внешний вид велосипеда, а, наоборот, подчеркивает его уникальность;

  • комфорт во время езды — компания использует качественные тормоза известных фирм, поэтому вы можете быть уверены в том, что ваши поездки всегда будут мягкими и удобными;

  • материалы — при изготовлении каждой модели используются только качественные материалы, которые отличаются прочностью, надежностью и долговечностью;

  • низкая стоимость — именно этот параметр отличает велосипеды Титан от других подобных транспортных средств, несмотря на приятную цену их качество всегда на высоте.

Недостатков у продукции украинского бренда практически нет. Хотя некоторые модели отличаются тяжелым весом, что не особо удобно, если речь идет о ребенке. Также хотелось бы, чтобы ассортимент был немного больше. В частности, не хватает универсальных вариантов.

Если вы давно мечтаете о велосипеде, но никак не соберетесь купить его из-за высоких цен, продукция украинской компании Titan станет решением вашей проблемы. Они доказали, что обладают практичностью и надежностью. С ними ваши прогулки по городу и за городом станут намного интереснее.

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