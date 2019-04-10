Прищепа отримала звання Жінка України-2019

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа поповнила список своїх нагород званням Жінка України-2019.

Про це повідомляє Xsport.

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Вона здобула перемогу в номінації присвяченій спортсменкам України, обійшовши відомих співвітчизниць: тенісистку Еліну Світоліну, дзюдоїстку Дар'ю Білодід, легкоатлетку Марину Бех-Романчук та Олену Костевич - олімпійську чемпіонку в стрільбі з пневматичного пістолета.

Нагадаємо, прищепа потрапила до найкращих легкоатлеток 2018 року.

Джерело - Xsport.