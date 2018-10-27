Українку Прищепу нагородили за шляхетний вчинок на чемпіонаті Європи. ВІДЕО

Мій профіль

Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 13:50 1492
Сергій Дерев’янченко - непереможна українська машина. ВІДЕО
Сьогодні 16:59 64
Стівенс - Плішкова: пряма трансляція півфіналу WTA Finals
Сьогодні 16:16 834
Арсенал-Київ - Шахтар: дивитися онлайн 27.10.2018
Сьогодні 15:05 570
Світоліна здолала Бертенс на шляху до історичного фіналу. ВІДЕО
Сьогодні 14:54 788
Світоліна: Із Бертенс була важка битва
Сьогодні 14:39 724
Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals
Сьогодні 13:28 3712
Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду
Сьогодні 08:28 772
Світоліна зіграє в історичному півфіналі проти Бертенс
Сьогодні 08:04 837
Світоліна - Бертенс: букмекери визначили фаворита
Сьогодні 07:50 1477
Навколо спорту
Блоги
Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО
Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
24.10.2018 14:13 2266
Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної
Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
24.10.2018 05:49 3847
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО Максим Буйдин
23.10.2018 14:16 1147
Королю футбола Пеле - 78! ВІДЕО
Королю футбола Пеле - 78! ВІДЕО Максим Буйдин
23.10.2018 14:03 1164 1
Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО
Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.10.2018 09:57 864
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Футбол Десна впевнено здолала Маріуполь в УПЛ. ВІДЕО 2
16:59 Блог Сергій Дерев’янченко - непереможна українська машина. ВІДЕО 64
16:48 Футбол Жирона переграла Райо Вальєкано в 10-му турі Ла-Ліги 116
16:45 Футбол Атлетік - Валенсія: дивитися онлайн 27.10.2018 108
16:36 Теніс Визначилася суперниця Світоліної у WTA Finals 415
16:24 Футбол Зоря - Олександрія: стартові склади команд 349
16:16 Теніс Стівенс - Плішкова: пряма трансляція півфіналу WTA Finals 834
15:53 Футбол Десна перемогла Маріуполь в УПЛ, завдяки дублю Безбородька 232
15:44 Блог Чудо-гол нападника Десни в ворота Маріуполя. ВІДЕО 783
15:30 Футбол Конте розірвав контракт із Челсі 518
15:13 Футбол Українку Прищепу нагородили за шляхетний вчинок на чемпіонаті Європи. ВІДЕО 316
15:05 Футбол Арсенал-Київ - Шахтар: дивитися онлайн 27.10.2018 570
15:00 Блог Легенди Ель Класіко: Рауль. ВІДЕО 255
14:54 Теніс Світоліна здолала Бертенс на шляху до історичного фіналу. ВІДЕО 788
14:39 Теніс Світоліна: Із Бертенс була важка битва 724
13:50 Теніс Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA 1492
13:35 Футбол Десна - Маріуполь: стартові склади команд 294
13:28 Теніс Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals 3712
13:24 Футбол Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч з Леванте 288
13:03 Футбол Стало відомо, коли Роналду повернеться до збірної Португалії 420
12:33 Футбол Голкіпер Реалу погрожує газеті судом 348
12:18 Футбол Марсело: Під час Ель Класіко зупиняється весь світ 286
11:55 Бокс Арум: Ломаченко набагато кращий за Мейвезера. ВІДЕО 1556
11:42 Боротьба Ткач: Бронза чемпіонату світу це крок до олімпійської мрії. ВІДЕО 251
11:30 Блог Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО 597

Українку Прищепу нагородили за шляхетний вчинок на чемпіонаті Європи. ВІДЕО

Сьогодні 15:13 316 0
Українку Прищепу нагородили за шляхетний вчинок на чемпіонаті Європи. ВІДЕО

Українка Наталя Прищепа отримала нагороду за те, що допомогла фінішувати суперниці, яка впала під час забігу.

Про це повідомляє Xsport у Instagram. 

Українка була відзначена під час щорічної церемонії Європейської федерації легкої атлетики (ЕА) за свій вчинок стосовно суперниці Рені Айкенс, яка на чемпіонаті Європи під час кваліфікаційного забігу на 800 м впала недалеко від фінішу. 

Прищепа, завершивши дистанцію першою, повернулася до бельгійки та допомогла їй піднятися та перетнути фінішну лінію

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпионка Европы Наталья Прищепа получила специальную награду ЕА «За честную игру» (Fair Play Award)🏅 ⠀ Украинка была отмечена во время ежегодной церемонии Европейской легкой атлетики (ЕА) за свой поступок по отношению к сопернице Рени Айкенс, которая на чемпионате Европы во время квалификационного забега на 800 м упала недалеко от финиша. Прищепа, завершив дистанцию первой, вернулась к бельгийке, помогла ей подняться и таки пересечь финишную линию👍🏻👍🏻👍🏻

Публикация от Телеканал ХSPORT🇺🇦 (@xsportua)

Нагадаємо, Наталя Прищепа стала чемпіонкою Європи на дистанції 800 м

Раніше, Прищепа здобула бронзу командного чемпіонату Європи

Джерело - Xsport у Instagram.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()