Українку Прищепу нагородили за шляхетний вчинок на чемпіонаті Європи. ВІДЕО

Українка Наталя Прищепа отримала нагороду за те, що допомогла фінішувати суперниці, яка впала під час забігу.

Про це повідомляє Xsport у Instagram.

Українка була відзначена під час щорічної церемонії Європейської федерації легкої атлетики (ЕА) за свій вчинок стосовно суперниці Рені Айкенс, яка на чемпіонаті Європи під час кваліфікаційного забігу на 800 м впала недалеко від фінішу.

Прищепа, завершивши дистанцію першою, повернулася до бельгійки та допомогла їй піднятися та перетнути фінішну лінію

Нагадаємо, Наталя Прищепа стала чемпіонкою Європи на дистанції 800 м.

Раніше, Прищепа здобула бронзу командного чемпіонату Європи.

Джерело - Xsport у Instagram.