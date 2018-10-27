Українку Прищепу нагородили за шляхетний вчинок на чемпіонаті Європи. ВІДЕО

Українка Наталя Прищепа отримала нагороду за те, що допомогла фінішувати суперниці, яка впала під час забігу.
Про це повідомляє Xsport у Instagram.
Українка була відзначена під час щорічної церемонії Європейської федерації легкої атлетики (ЕА) за свій вчинок стосовно суперниці Рені Айкенс, яка на чемпіонаті Європи під час кваліфікаційного забігу на 800 м впала недалеко від фінішу.
Прищепа, завершивши дистанцію першою, повернулася до бельгійки та допомогла їй піднятися та перетнути фінішну лінію
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Чемпионка Европы Наталья Прищепа получила специальную награду ЕА «За честную игру» (Fair Play Award)🏅 ⠀ Украинка была отмечена во время ежегодной церемонии Европейской легкой атлетики (ЕА) за свой поступок по отношению к сопернице Рени Айкенс, которая на чемпионате Европы во время квалификационного забега на 800 м упала недалеко от финиша. Прищепа, завершив дистанцию первой, вернулась к бельгийке, помогла ей подняться и таки пересечь финишную линию👍🏻👍🏻👍🏻
Нагадаємо, Наталя Прищепа стала чемпіонкою Європи на дистанції 800 м.
Раніше, Прищепа здобула бронзу командного чемпіонату Європи.
Джерело - Xsport у Instagram.