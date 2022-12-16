Мартінес: Мессі може грати до 50 років

Ліонель Мессі може ще довго виступати за збірну Аргентини.

Про це розповів голкіпер аргентинців Еміліано Мартінес.

"Як на мене, Мессі може грати до 50 років. Він виглядає дуже круто. Він робить так, що складні речі здаються простими.

Те, наскільки добре він б'є по м'ячу – це щось. Він ставить м'яч, дивиться на тебе та потрапляє у верхній кут воріт. А якщо він промахується – то м'яч все одно потрапляє у штангу чи поперечку", - сказав Мартінес.