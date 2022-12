Франція перемогла Марокко (2:0) та вийшла у фінал ЧС-2022.

Найкращим гравцем поєдинку названий форвард французів Антуан Грізманн.

