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Нідерланди U-21 – Україна U-21: де дивитися матч за вихід у плейоф молодіжного Євро-2025

Станіслав Лисак — 16 червня 2025, 09:21
Нідерланди U-21 – Україна U-21: де дивитися матч за вихід у плейоф молодіжного Євро-2025
УАФ

Молодіжна збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Нідерландів у межах 3, заключного, туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.

Поєдинок відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.

У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію.

Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям. Збірна Данії достроково вийшла у плейоф, а доля другої путівки до 1/4 розігруватиметься в матчі Нідерланди – Україна.

Нічия та перемога гарантують збірній України чвертьфінал турніру, а поразка означатиме виліт.

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