Нідерланди U-21 – Україна U-21: де дивитися матч за вихід у плейоф молодіжного Євро-2025
Молодіжна збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Нідерландів у межах 3, заключного, туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.
Поєдинок відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.
Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.
У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію.
Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям. Збірна Данії достроково вийшла у плейоф, а доля другої путівки до 1/4 розігруватиметься в матчі Нідерланди – Україна.
Нічия та перемога гарантують збірній України чвертьфінал турніру, а поразка означатиме виліт.