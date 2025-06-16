Збірна України залишилася у вісімці найкращих за підсумками першого ігрового тижня Ліги націй

Збірна України з волейболу здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.

Таким чином національна команда України здобула 7 очок з 12 можливих та після першого ігрового тижня посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Зауважимо, що у плейоф турніру вийдуть перші 8 команд.

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Максимальний результат показала лише Польща, за нею йде Японія та Бразилія з однією поразкою, а четверте та п'яте місця відповідно посідають Італія та Словенія. У Канади стільки ж очок, як і в України, але вона випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-8 збірних

Польща – 12 очок (4 матчі) Японія – 9 очок (4) Бразилія – 9 очок (4) Італія – 8 очок (4) Словенія – 8 очок (4) Канада – 7 очок (4) Україна – 7 очок (4) Китай – 6 очок (4)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.