Вперше і востаннє: легендарний Йоганнес Бо взяв участь у марафонському забігу

Легенда біатлону Йоганнес Бо, який кілька місяців тому завершив кар'єру, пробіг марафон між містами Шушен і Ліллехаммер. Норвежець фінішував 13-м, подолавши дистанцію за 3:28.43.

Про це повідомляє Sportnews.com.

Біркен Ран – найбільший забіг у Норвегії. Учасники можуть вибирати між різними дистанціями – від 7,5 до 60 кілометрів. Молодший з двох братів Бо вирішив пробігти марафонську дистанцію.

"Багато хто запитував, як все пройшло, тому ось небагато інформації. Швидше за все, це мій перший та останній марафон. Але пишаюся тим, що пробіг його, і з нетерпінням чекаю на свій наступний виклик. Відмінно почував себе у першій половині, легка швидкість та гарна енергія. Я подумав про наступний марафон, але присягаюся, під час другої половини я досить швидко залишив цю ідею", – написав Бо у соцмережах.

На початку травня ексбіатлоніст взяв участь у напівмарафоні Grue Halvmaraton. Бо подолав 21.09 км за 1 годину, 20 хвилин і 19 секунд, що дозволило йому фінішувати 78-м.

Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25. На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.