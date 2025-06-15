Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Біатлон

Вперше і востаннє: легендарний Йоганнес Бо взяв участь у марафонському забігу

Руслан Травкін — 15 червня 2025, 12:34
Вперше і востаннє: легендарний Йоганнес Бо взяв участь у марафонському забігу
Йоганнес Бо
Instagram

Легенда біатлону Йоганнес Бо, який кілька місяців тому завершив кар'єру, пробіг марафон між містами Шушен і Ліллехаммер. Норвежець фінішував 13-м, подолавши дистанцію за 3:28.43.

Про це повідомляє Sportnews.com.

Біркен Ран – найбільший забіг у Норвегії. Учасники можуть вибирати між різними дистанціями – від 7,5 до 60 кілометрів. Молодший з двох братів Бо вирішив пробігти марафонську дистанцію.

"Багато хто запитував, як все пройшло, тому ось небагато інформації. Швидше за все, це мій перший та останній марафон. Але пишаюся тим, що пробіг його, і з нетерпінням чекаю на свій наступний виклик.

Відмінно почував себе у першій половині, легка швидкість та гарна енергія. Я подумав про наступний марафон, але присягаюся, під час другої половини я досить швидко залишив цю ідею", – написав Бо у соцмережах.

На початку травня ексбіатлоніст взяв участь у напівмарафоні Grue Halvmaraton. Бо подолав 21.09 км за 1 годину, 20 хвилин і 19 секунд, що дозволило йому фінішувати 78-м.

Читайте також :
Ексклюзив Тарей "викрадав" авто, Йоганнес був машиною на трасі. Українські біатлоністи згадують історії про братів Бо

Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25. На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

Читайте також :
Фото Марафон: усе що потрібно знати про найдовший легкоатлетичний забіг
біатлон Йоганнес Бо марафон

Йоганнес Бо

Джима та Мандзин зустрінуться з братами Бо на шоу-гонці City Biathlon у Дрездені
Йому все давалося легше: Тарей Бо пояснив, чому молодший брат досяг більших успіхів
Йоганнес Бо знаходиться в пошуку планів на майбутнє після завершення кар'єри
Легендарний Йоганнес Бо дебютував у новому для себе виді спорту
Тарей "викрадав" авто, Йоганнес був машиною на трасі. Українські біатлоністи згадують історії про братів Бо

Останні новини