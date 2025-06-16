Свічкар: Перемога на чемпіонаті Європи – це результат виснажливої спільної командної роботи

31-річний український шпажист Роман Свічкар вважає, що золота медаль чемпіонату Європи з фехтування – це результат командної роботи тренерів та спортсменів.

Слова фехтувальника передає Tribuna.com.

"Результат виснажливої спільної командної роботи – тренерів та спортсменів! Уявіть підтримку та фехтувальний прогрес. Нещодавно перший номер світового рейтингу Ігор Рейзлін та другий номер світового рейтингу Богдан Нікішин – зараз тренери збірної, є їхній свіжий багаторічний досвід та бажання перемагати.

Читайте також : 🥇Свічкар здобув для України перше золото на чемпіонаті Європи

Давали мені важливі підказки, індивідуальні уроки та спаринг з нашою командою. Також на фінальному зборі в Естонії ще отримав індивідуальні уроки від чемпіонки світу та Європи Наталії Конрад. Також важливе ментальне налаштування – дякую багатьом друзям та близьким, дослухався до порад. Реабілітологу Роману Духопело – масажі допомогли протриматись і бути рухливим до самого фінального бою.

Постійна підтримка та робота в рідному місті з Іриною Одокієнко. Багато років мені допомагав Володимир Станкевич. З цього року Олег Соколов та Максим Хворост проводять більшість тренувальних зборів з нами, вони також є чемпіонами світу. Тому зараз над нашою командою працює багато вмотивованих тренерів", – сказав Свічкар.

Нагадаємо, що окрім Романа Свічкара медаль Україні принесла й Аліна Комащук, яка завоювала срібло. Ця медаль стала першою особистою нагородою на чемпіонатах Європи для уродженки Хмельниччини.

Чемпіонат Європи з фехтування відбувається в італійському місті Генія з 14 по 19 червня. Збірну України представляє 12 спортсменів та 14 спортсменок.

Уже сьогодні, 16 червня, на старт вийдуть українські шпажистки Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко та Джоан Фейбі Бежура, а також українські рапіристи Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда та Максим Гаравський.