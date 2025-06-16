Піастрі: Аварія Норріса не змінить нашої боротьби за чемпіонство

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що інцидент з аварією його напарника Ландо Норріса на Гран-прі Канади не змінить їх боротьби за титул чемпіона Формули-1 сезону-2025.

Слова австралійського гонщика передає Sky Sports.

"Звичайно, це не ідеальний розклад для всіх, але я не бачив інцидент, тому не знаю, що саме сталося. Якщо Ландо взяв на себе повну відповідальність, то, мабуть, так і має бути. Загалом, це була складна гонка і неідеальний фініш.

Він зробив досить різкий маневр у повороті 10, я втримався у шикані, і до того моменту це була, безперечно, важка, але чесна боротьба. Знову ж таки, я не бачив інциденту, але не думаю, що там були якісь злі наміри, думаю, це просто нещасний випадок.

Я, звичайно, піду подивлюся, але ми обоє боремося за титул чемпіона, і я дуже вдячний команді за те, що вони дозволяють нам ганятися. Не думаю, що ця ситуація щось змінить. Ми продовжимо змагатися протягом року", – сказав Піастрі.

Нагадаємо, що Ландо Норріс спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, проте опинився в стіні. Цей інцидент спричинив машину безпеки, яка й фіналізувала позиції пілотів на фініші.

Оскар Піастрі в підсумку фінішував на четвертому місці, а перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Расселл.

Окрім того, за підсумками Гран-прі Канади Піастрі збільшив відрив від напарника в загальному заліку пілотів до 22 очок.