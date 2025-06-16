Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Піастрі: Аварія Норріса не змінить нашої боротьби за чемпіонство

Станіслав Лисак — 16 червня 2025, 09:45
Піастрі: Аварія Норріса не змінить нашої боротьби за чемпіонство
Getty Images

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що інцидент з аварією його напарника Ландо Норріса на Гран-прі Канади не змінить їх боротьби за титул чемпіона Формули-1 сезону-2025.

Слова австралійського гонщика передає Sky Sports.

Читайте також :
Відео Фото Вчимося розуміти Формулу-1. DRS, Halo, та інші нюанси "королеви автоспорту"
"Звичайно, це не ідеальний розклад для всіх, але я не бачив інцидент, тому не знаю, що саме сталося. Якщо Ландо взяв на себе повну відповідальність, то, мабуть, так і має бути. Загалом, це була складна гонка і неідеальний фініш.
Він зробив досить різкий маневр у повороті 10, я втримався у шикані, і до того моменту це була, безперечно, важка, але чесна боротьба. Знову ж таки, я не бачив інциденту, але не думаю, що там були якісь злі наміри, думаю, це просто нещасний випадок.
Читайте також :
Відео Фото Вчимося розуміти Формулу-1. DRS, Halo, та інші нюанси "королеви автоспорту"
Я, звичайно, піду подивлюся, але ми обоє боремося за титул чемпіона, і я дуже вдячний команді за те, що вони дозволяють нам ганятися. Не думаю, що ця ситуація щось змінить. Ми продовжимо змагатися протягом року", – сказав Піастрі.

Нагадаємо, що Ландо Норріс спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, проте опинився в стіні. Цей інцидент спричинив машину безпеки, яка й фіналізувала позиції пілотів на фініші.

Оскар Піастрі в підсумку фінішував на четвертому місці, а перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Расселл.

Читайте також :
Відео Фото Дурість Норріса, бездоганний Расселл та фініш без боротьби: підсумки етапу Формули-1 в Канаді

Окрім того, за підсумками Гран-прі Канади Піастрі збільшив відрив від напарника в загальному заліку пілотів до 22 очок.

Формула 1 Ландо Норріс Гран-прі Канади Оскар Піастрі

Формула 1

Дурість Норріса, бездоганний Расселл та фініш без боротьби: підсумки етапу Формули-1 в Канаді
Норріс – про зіткнення з Піастрі: Спробував зробити щось надто дурне
Антонеллі став третім наймолодшим гонщиком, який фінішував на подіумі Формули-1
Норріс залишився в стіні, Расселл виграв першу гонку в сезоні на Гран-прі Канади
Команда Формули-1 визначилася з новим керівником команди

Останні новини