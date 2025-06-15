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Юний українець побив рекорд Дюплантіса

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 14:47
Юний українець побив рекорд Дюплантіса
Матвій Строгалєв
ФЛАУ

Юний український стрибун з жердиною Матвій Строгалєв побив рекорд зіркового Армана Дюплантіса.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

12-річний легкоатлет брав участь у юнацькому чемпіонаті України, де показав результат у 4 метри. Це дозволило Строгалєву не тільки взяти бронзову медаль, а й перевершити досягнення зіркового шведа.

Дюплантіс у 2012 році у приміщенні стрибнув на 3.97 метри, що було рекордним показником серед 12-річних спортсменів.

Зазначимо, що легкоатлету належить ще декілька неофіційних рекордів у віці від 7 до 11 років.

Раніше Ярослава Магучіх заявила, що для неї головним мотиватором є саме Арман Дюплантіс.

Легка атлетика Рекорд Арман Дюплантіс

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