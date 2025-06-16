Провал Літтлера і Гамфріса: визначився переможець Кубку світу
У німецькому Франкфурті завершився Кубок світу з дартсу PDC (Professional Darts Corporation).
Вперше в історії чемпіоном стала збірна Північної Ірландії, яка у фіналі переграла Вельс із рахунком 10:9.
Цього року збірну представляли Джошуа Рок (17 місце світового рейтингу) та Деріл Ганрі (25 місце). Вони отримали 80 тисяч фунтів. Фіналістам дісталася менша сума – 50 тисяч фунтів.
"Ми з Дерілом сказали, що коли об’єднаємося на чемпіонаті світу, то виграємо, і ми це зробили. Ми перемогли для нашої країни, ми створили історію", – цитує 24-річного Рока BBC.
Збірні Німеччини та Нідерландів, які вибули в 1/2 фіналу, отримали по 30 тисяч фунтів.
Загалом за перемогу змагалися 40 команд. Головним фаворитом вважалася збірна Англії, яку представляли зіркові Люк Літтлер і Люк Гамфріс. "Леви" поступилися німцям у другому раунді (4:8).
Кубок світу з дартсу проводиться щорічно з 2010 року. Останні чотири роки світова першість проходить у Франкфурті.
Представники збірної Англії вигравали турнір 5 разів. На другому місці йде збірна Нідерландів – 4 перемоги. По дві звитяги має Вельс і Шотландія. У 2022 році переможцем стала збірна Австралії.
Нагадаємо, наприкінці травня завершився сезон-2025 Прем'єр-ліги з дартсу. Переможцем став Люк Хамфріс.