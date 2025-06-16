Провал Літтлера і Гамфріса: визначився переможець Кубку світу

У німецькому Франкфурті завершився Кубок світу з дартсу PDC (Professional Darts Corporation).

Вперше в історії чемпіоном стала збірна Північної Ірландії, яка у фіналі переграла Вельс із рахунком 10:9.

Цього року збірну представляли Джошуа Рок (17 місце світового рейтингу) та Деріл Ганрі (25 місце). Вони отримали 80 тисяч фунтів. Фіналістам дісталася менша сума – 50 тисяч фунтів.

"Ми з Дерілом сказали, що коли об’єднаємося на чемпіонаті світу, то виграємо, і ми це зробили. Ми перемогли для нашої країни, ми створили історію", – цитує 24-річного Рока BBC.

For the very first time... NORTHERN IRELAND ARE WORLD CUP CHAMPIONS 👏 pic.twitter.com/UHtN1CZdXG — PDC Darts (@OfficialPDC) June 15, 2025

NORTHERN IRELAND ARE THE WORLD CUP CHAMPIONS 🏆



It's simply incredible... Northern Ireland win one of the greatest World Cup Finals ever, beating Wales 10-9!



Josh Rock and Daryl Gurney are the 2025 @BetVictor World Cup Champions! 🙌 pic.twitter.com/rNwCfbzA6u — PDC Darts (@OfficialPDC) June 15, 2025

Збірні Німеччини та Нідерландів, які вибули в 1/2 фіналу, отримали по 30 тисяч фунтів.

Загалом за перемогу змагалися 40 команд. Головним фаворитом вважалася збірна Англії, яку представляли зіркові Люк Літтлер і Люк Гамфріс. "Леви" поступилися німцям у другому раунді (4:8).

Кубок світу з дартсу проводиться щорічно з 2010 року. Останні чотири роки світова першість проходить у Франкфурті.

Представники збірної Англії вигравали турнір 5 разів. На другому місці йде збірна Нідерландів – 4 перемоги. По дві звитяги має Вельс і Шотландія. У 2022 році переможцем стала збірна Австралії.

Нагадаємо, наприкінці травня завершився сезон-2025 Прем'єр-ліги з дартсу. Переможцем став Люк Хамфріс.