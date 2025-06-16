Команда Зінченка стала переможцем Glitched Masters 2025

Кіберспортивна команда Олександра Зінченка Passion UA (32) перемогла fnatic (27) у фіналі LAN-турніру з гри Counter-Strike 2 – Glitched Masters 2025.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українці непогано розпочали власний вибір Dust2, взявши 7 раундів у першій половині. Після зміни сторін суперники навіть зуміли вийти вперед, але у підсумку мінімальна перемога в української команди (13:11)

Далі гра перейшла на вибір опонента Train. Там українська команда чудово провела першу половину, взявши одразу 9 раундів. Тож після зміни сторін Passion UA без проблем дотиснули суперника (13:9).

Glitched Masters 2025

Гранд фінал, LAN-турнір

Єнчепінг, Швеція

Призовий фонд – $16,694

15 червня

Passion UA (Україна) – fnatic (Велика Британія) 2:0 (13:11 Dust2, 13:9 Train)

Цей результат приніс українській організації 7373 доларів. Суперники ж отримали 3160 доларів. Зазначимо, що у складі fnatic виступає одразу двоє українців, які до цього представляли саме Passion UA:

Дмитро "jambo" Семера;

Родіон "fear"Смик.

Раніше в Passion UA повідомили, що команда більше не буде бойкотувати турніри з російськими спонсорами. Це рішення вже пояснив CEO команди Артемійс Рябовс.