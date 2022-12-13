Головне
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:12 2143
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Сьогодні 10:50 213
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Сьогодні 08:40 654
Україна U-20 перемогла Польщу на чемпіонаті світу
Вчора 22:46 521
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Вчора 14:40 588
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Вчора 14:10 37298
Калініна повернулася у ТОП-50
Вчора 13:51 257664
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 12:11 630
Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу
Вчора 08:50 1161 2
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
11.12.2022 23:56 572
Прямі трансляції

Варан: Мета збірної Франції – виграти чемпіонат світу

Сьогодні 09:58 213 0
Рафаель Варан прокоментував мету збірної Франції
Варан: Мета збірної Франції – виграти чемпіонат світу
Фото - gettyimages
#Варан

Джерело - sport.ua.

Збірна Франції планує виграти чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів оборонець французів Рафаель Варан.

"Ми вже чудово виступили на турнірі. Чесно кажучи, то для нашої збірної завжди була поставлена певна планка – виграти чемпіонат світу. Такою була наша мета із самого старту турніру.

Звичайно, той факт, що ми вийшли до півфіналу, – це вже задовільно, бо досягти цього непросто. Рівень суперників зростає, всі команди борються щосили. Але справжня мета у нас одна – виграти чемпіонат світу", – заявив Варан.

Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022

Коментарі ()
Популярне зараз
Калініна повернулася у ТОП-50 Калініна повернулася у ТОП-50 257664
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка 1525 2
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6282
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій 37298
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 2143
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1896
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19866
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20981
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15316
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25584
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38573
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2395