Варан: Мета збірної Франції – виграти чемпіонат світу

Збірна Франції планує виграти чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів оборонець французів Рафаель Варан.

"Ми вже чудово виступили на турнірі. Чесно кажучи, то для нашої збірної завжди була поставлена певна планка – виграти чемпіонат світу. Такою була наша мета із самого старту турніру.

Звичайно, той факт, що ми вийшли до півфіналу, – це вже задовільно, бо досягти цього непросто. Рівень суперників зростає, всі команди борються щосили. Але справжня мета у нас одна – виграти чемпіонат світу", – заявив Варан.