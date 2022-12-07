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Сантуш: Роналду виявив себе як справжній капітан

Сьогодні 08:52 457 0
Фернанду Сантуш прокоментував перемогу над Швейцарією
Сантуш: Роналду виявив себе як справжній капітан
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Сантуш

Джерело - sport.ua.

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш заперечив конфлікт з Кріштіану Роналду перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Про це розповів сам фахівець.

"Не ідеальний матч, але це був дуже вдалий вечір. Настрій, концентрація у кожний момент гри. Це була чудова гра, але зараз найголовніше – не втратити цей настрій.

Чому в старті вийшов Гонсалу Рамуш замість Кріштіану Роналду? Я вже пояснив це, не буду пояснювати це знову. Це різні гравці.

Конфлікт із Роналду? У нас немає жодних проблем. Ми знаємо один одного багато років і чудово працюємо. Тренер має вміти приймати рішення. І ця ситуація не змінить наших стосунків. Я вже пояснив усе. А Кріштіану виявив себе як справжній капітан", - відзначив Сантуш.

Нагадаємо, збірна Португалії знищила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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