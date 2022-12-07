Сантуш: Роналду виявив себе як справжній капітан

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш заперечив конфлікт з Кріштіану Роналду перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Про це розповів сам фахівець.

"Не ідеальний матч, але це був дуже вдалий вечір. Настрій, концентрація у кожний момент гри. Це була чудова гра, але зараз найголовніше – не втратити цей настрій.

Чому в старті вийшов Гонсалу Рамуш замість Кріштіану Роналду? Я вже пояснив це, не буду пояснювати це знову. Це різні гравці.

Конфлікт із Роналду? У нас немає жодних проблем. Ми знаємо один одного багато років і чудово працюємо. Тренер має вміти приймати рішення. І ця ситуація не змінить наших стосунків. Я вже пояснив усе. А Кріштіану виявив себе як справжній капітан", - відзначив Сантуш.