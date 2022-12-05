У матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 збірній Англії буде складно грати проти Франції, яка має таланти на кожній позиції.

Головний тренер збірної Англії Ґарет Саутґейт.

"Франція буде нашим найбільшим випробуванням. Вони є чинними володарями титулу та мають неймовірну кількість талантів у складі. Це буде неймовірний матч для підготовки до нього, це наш челлендж.

Мбаппе - гравець світового класу. Він вже видав виступи найвищої якості на турнірі такого рівня. Грізманн має понад 100 матчів за збірну, він теж феноменальний. Ще добре знаємо про Жіру. У півзахисті у них молоді футболісти, які витворяють неймовірні речі. Якщо подивитись на Францію детально, то там таланти на кожній позиції", - сказав Саутґейт.