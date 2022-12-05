Енріке залишить збірну Іспанії після завершення ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке залишить свою посаду після закінчення чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво іспанської збірної вже визначилося із наступником Енріке на посаді головного тренера. Фаворитом є Марселіно Тораль, який раніше працював у Севільї, Валенсії, Вільярреалі та Атлетиці (Більбао).

Енріке працює зі збірною Іспанії з 2019 року. Під його керівництвом іспанська команда дійшла півфіналу чемпіонату Європи 2020 року. На чемпіонаті світу в Катарі збірна Іспанії змогла кваліфікуватися у плей-оф, вийшовши з другого місця з групи з Японією, Німеччиною та Коста-Рикою. У 1/8 фіналу підопічні Енріке зіграють проти Марокко.