Кейн - найкращий гравець матчу Англія - Сенегал

Нападника збірної Англії Гаррі Кейна визнано найкращим гравцем матчу проти Сенегалу (3:0) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.

На рахунку капітана англійців другий гол команди у цьому поєдинку. Кейн відзначився у компенсований до першого тайму час.

У чвертьфіналі Англія зіграє з Францією. Поєдинок відбудеться 10 листопада.

🤩 Harry Kane is off the mark in Qatar - another commanding performance tonight and finally that elusive goal.



England’s captain is tonight’s #Budweiser Player of the Match, as voted by you.



🇸🇳 #SENENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/pPdsrJUYU9