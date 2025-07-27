Магомедов рішенням суддів переміг Барріо на турнірі UFC в ОАЕ

Російський боєць Шарабутдін Магомедов (16-1) здобув перемогу над канадським бійцем Марком-Андре Барріо (17-10) у межах турініру UFC on ABC.

Бій пройшов усю дистанцію, судді одноголосно віддали перемогу росіянину із рахунком 30:27.

Магомедов підходив до цього поєдинку після першої поразки в кар'єрі від Майкла Пейджа. Барріо зазнав уже четвертої поразки в останніх п'яти боях, хоч його попередній поєдинок завершився перемогою.

Напередодні на турнірі UFC on ABC інший росіянин Микита Крилов, який колись був українцем, зазнав нищівної поразки нокаутом у першому раунді.

Також росіянин Саїд Нурмагомедов поступився американському бійцю Брайсу Мітчеллу.