Франція вперше з 2014 року програла на чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції зазнала першої поразки на чемпіонатах світу з 2014 року.
Про це повідомляє Squawka.
Команда Дідьє Дешама сьогодні поступилася Тунісу (0:1) на ЧС-2022. Раніше європейська команда виграла обидва матчі у групі D – у Австралії (4:1) та Данії (2:1).
Турнір у Росії Франція пройшла без поразок і стала його переможницею. Востаннє вона поступалася ЧС у 2014 році - 4 липня її обіграла Німеччина (0:1).
Для Тунісу перемога над Францією – це перша історія перемога над командою з Європи на чемпіонаті світу.
Tunisia are the first team to beat France in a World Cup game since Germany in the 2014 quarter-final.— Squawka (@Squawka) November 30, 2022
But their first-ever World Cup win against a European nation - the reigning champions - still was not enough. 😫#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xgUzwzJvW3