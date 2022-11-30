Головне
Польща - Аргентина 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:23 4622
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:54 1664
Саудівська Аравія - Мексика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:42 807
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Сьогодні 18:57 1623
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:55 395
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 537
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 10:24 476
Польща зіграє з Аргентиною, Франція - з Тунісом: розклад матчів 30 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 614
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 614
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 771
Прямі трансляції

Франція вперше з 2014 року програла на чемпіонатах світу

Сьогодні 21:42 200 0
У Тунісу перша перемога над європейцями на турнірі
Франція вперше з 2014 року програла на чемпіонатах світу
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції зазнала першої поразки на чемпіонатах світу з 2014 року.

Про це повідомляє Squawka.

Команда Дідьє Дешама сьогодні поступилася Тунісу (0:1) на ЧС-2022. Раніше європейська команда виграла обидва матчі у групі D – у Австралії (4:1) та Данії (2:1).

Турнір у Росії Франція пройшла без поразок і стала його переможницею. Востаннє вона поступалася ЧС у 2014 році - 4 липня її обіграла Німеччина (0:1).

Для Тунісу перемога над Францією – це перша історія перемога над командою з Європи на чемпіонаті світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2051
Польща - Аргентина 0:1. ОНЛАЙН Польща - Аргентина 0:1. ОНЛАЙН 4622
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1664
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 3624
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2012
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 3024
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187575
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29700 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11959 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32458
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29460 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100634