Франція вперше з 2014 року програла на чемпіонатах світу

Збірна Франції зазнала першої поразки на чемпіонатах світу з 2014 року.

Про це повідомляє Squawka.

Команда Дідьє Дешама сьогодні поступилася Тунісу (0:1) на ЧС-2022. Раніше європейська команда виграла обидва матчі у групі D – у Австралії (4:1) та Данії (2:1).

Турнір у Росії Франція пройшла без поразок і стала його переможницею. Востаннє вона поступалася ЧС у 2014 році - 4 липня її обіграла Німеччина (0:1).

Для Тунісу перемога над Францією – це перша історія перемога над командою з Європи на чемпіонаті світу.

