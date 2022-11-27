Матч Аргентина - Мексика встановив рекорд за відвідуваннями на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок другого туру групового етапу Чемпіонату світу між Аргентиною і Мексикою (2:0) відвідали 88 966 глядачів, що є рекордом за останні 28 років на Мундіалях.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У фіналі ЧС-1994 між Бразилією та Італією (0:0, пен. 3:2)та стадіоні Роулз-Булз (Пасадіна, Каліфорнія) на трибунах одночасно були 94 194 глядачів. З того моменту найкращим результатом став якраз вчорашній поєдинок між аргентинцями і мексиканцями.

Відзначимо, що зустріч альбіселесте і трьохколірних відбувалася на стадіоні Лусаїл Айконік у місті Лусаїл, що є сусіднім до столиці Катару Дохи. Ця арена вчора була заповнена під заявку, згідно з офіційними даними. До речі, саме вона є найбільшим стадіоном Катару і саме тут відбудеться фінал чемпіонату світу.