Ван Гал: Ми взяли одне очко проти набагато сильнішого суперника

Гравці збірної Нідерландів провели не дуже гарний у матч ЧС проти Еквадору (1:1).

Про це заявив наставник команди Луї ван Гал.

"Я думаю, що ми провели не дуже гарний матч.

Ми погано володіли м'ячем, це було нашою проблемою і в першому матчі. Усі підбирання, всі дуелі були за Еквадором. В останньому ви не можете перемогти, я вважаю.

Ми працюємо над (збереженням) володіння м'ячем і продовжуватимемо працювати над цим. Чи зможемо ми це робити? Не можу цього гарантувати. Але я думаю, що у нас є кілька варіантів у півзахисті, і я можу спробувати їх.

Я не думаю, що це так просто, у нас було так багато різних гравців, які віддавали пас гравцеві не того кольору. Це питання, відповідь на яке нам потрібно знайти на практичних заняттях.

Ми втратили баланс тут, але ми можемо його знайти. Розумна річ сьогодні полягає в тому, що ми зіграли матч і здобули одне очко проти набагато сильнішого суперника, ось як я це бачу", - зазначив Луї Ван Гал.