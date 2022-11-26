Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Нещодавній матч Чемпіонату світу між Англією та Іраном привернув до себе купу уваги, що й було метою гравців останніх. Збірна Ісламської Республіки не виконала свій рідний гімн, а вболівальники супроводжували його гучним свистом із банерами в руках про захист прав жінок та підтримку свободи. До того ж, перед самою грою капітан іранської команди Аліреза Джаханбакш сказав, що це було колективне рішення, на яке команда довго наважувалася. Все це було на знак протесту проти влади країни, яка порушує права людини.

Футболісти збірної Ірану не співали гімн на знак протесту варварському режиму в країні

Причиною усіх цих мітингів стало жорстоке знущання із 22-річної дівчини на ім’я Махса Аміні за неправильне носіння хіджабу. Спеціальний загін заарештував дівчину. Аміні була зі своїм братом, якому повідомили, що його сестру відпустять за годину. Насправді ж дівчину жорстоко били та залякували протягом 2-х годин, унаслідок чого у неї стався серцевий та мозковий напад. Вона впала в кому. Аміні боролася за життя два дні, але врятувати її так і не вдалося. Дівчина померла у відділенні інтенсивної терапії 16 вересня. Зі свого боку поліція та уряд країни заперечують цю версію і стверджують, що дівчина померла від раптової зупинки серця.

Футболіст Ехсан Хаджсафі висловив свою позицію журналістам:

"Ми повинні визнати, що умови в нашій країні невідповідні, і наші люди незадоволені. Насамперед я хотів би висловити свої співчуття всім родинам загиблих в Ірані. Вони повинні знати, що ми з ними, ми їх підтримуємо і ми їм співчуваємо. Ми тут, але це не означає, що ми не повинні бути їхнім голосом або ми не повинні їх поважати. Все, що ми маємо, це від них. Ми повинні боротися, ми повинні виступати якнайкраще, забивати голи та показувати результати хороброму народу Ірану. І я сподіваюся, що умови зміняться відповідно до очікувань людей".

Сардар Азмун активно підтримує громадян в Instagram – одна з небагатьох соціальних мереж, яка доступна іранцям.

Тренер збірної Ірану Карлуш Кейрош сказав, що гравці можуть вільно висловлювати свою позицію, поки вони на Чемпіонаті світу:

"Гравці можуть протестувати так само, якби вони були з будь-якої іншої країни, якщо це відповідає правилам чемпіонату світу та духу гри. Але ви також можете проявити себе на полі у футбольній грі, і у гравців на думці лише одне — боротися за вихід до другого раунду".

Футболісти в Іранській лізі не святкують голи з початку мітингів. Як тільки м’яч опиняється у сітці воріт, автор голу опускає руки і голову, щоб нагадати всім глядачам про ситуацію в країні.

Для ісламської релігії носіння хіджабу не новина. Із 1979 року, внаслідок ісламської революції, жінки зобов’язані носити хіджаб, який ще називають "чарда". Цей одяг повинен повністю приховати тіло, фігуру, голову та волосся жінок. За недотримання шаріату жінки отримують серйозні покарання, адже це є великим гріхом.

Іран – країна на чолі з диктатором Алі Хаменеї, який не терпить опозиційних думок. Кожному, хто ганебно висловлювався про владу Ірану, буде присуджена смертна кара. Смертний вирок для Ірану не дикість, адже найбільшу кількість страт кожного року підтверджують саме в Ірані. У 2021 році смертну кару було застосовано проти 314 іранських громадян. Тому як обернеться така витівка гравцям збірної Ірану та фанатам, ми можемо лише здогадуватися.

Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу

Охорона, яку найняла іранська влада, не дозволяла увійти вболівальникам, які виступали за свої права, проте під час трансляції, навіть за межами поля, було чути крики іранських фанів. Саме тому показ матчу відбувався без звуку. Під час гімну Ірану, який гравці не співали, на державному телебаченні увімкнули огляд стадіону в Катарі.

Збірні Ірану з пляжного футболу, водного поло, волейболу та баскетболу також вирішили не виконувати національний гімн.

Саме Чемпіонат світу з футболу-2022 став можливістю для ще одного масштабного виступу проти диктатора та його законів. Футболісти та вболівальники показали свою позицію на весь світ, що повинно спонукати владу до певних висновків, проте уряд Ісламської країни ситуацію ще не коментував, але, як ми можемо помітити, уряд країни робить усе, щоб акції протесту не побачили іранці.