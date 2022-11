Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу

Кілька уболівальників збірної Ірани прийшли на матч своєї команди проти збірної Англії з красномовними плакатами.

"Жінки, життя, свобода", - говорить напис на плакаті.

Таким чином уболівальники висловили протест аторитарному злочинному режиму в країі. Нагадаємо, в Ірані масово порушується права людини, зокрема, жінок.

Iran fans with a message before their World Cup opener: pic.twitter.com/icJ8E250wN