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Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу

Сьогодні 17:39 Андрій Твердохліб 182 0
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Кілька уболівальників збірної Ірани прийшли на матч своєї команди проти збірної Англії з красномовними плакатами.

"Жінки, життя, свобода", - говорить напис на плакаті. 

Таким чином уболівальники висловили протест аторитарному злочинному режиму в країі. Нагадаємо, в Ірані масово порушується права людини, зокрема, жінок.

Свій протест режиму висловили й головні дійові особи - гравці збірної Ірану не співали гімн перед матчем.

Англія розгромила Іран у матчі 1 туру групи A. Команди забили 8 голів на двох - 6:2. Два гравці відзначилися дублями: Сака - за Англію, Таремі - за Іран.

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