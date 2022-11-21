Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Кілька уболівальників збірної Ірани прийшли на матч своєї команди проти збірної Англії з красномовними плакатами.

"Жінки, життя, свобода", - говорить напис на плакаті.

Таким чином уболівальники висловили протест аторитарному злочинному режиму в країі. Нагадаємо, в Ірані масово порушується права людини, зокрема, жінок.

Iran fans with a message before their World Cup opener: pic.twitter.com/icJ8E250wN — B/R Football (@brfootball) November 21, 2022

🔥Вболівальники збірної Ірану під час матчу ЧС-2022 проти Англії висловили свій протест злочинному режимові, що нині править їхньою країною!#Qatar2022 #FIFAWorldCup #Iran pic.twitter.com/2vgFcwepTP — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) November 21, 2022

Свій протест режиму висловили й головні дійові особи - гравці збірної Ірану не співали гімн перед матчем.

Англія розгромила Іран у матчі 1 туру групи A. Команди забили 8 голів на двох - 6:2. Два гравці відзначилися дублями: Сака - за Англію, Таремі - за Іран.

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