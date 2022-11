Жиру наздогнав Анрі і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

Форвард збірної Франції Олів’є Жиру відзначився дублем у матчі 1 туру ЧС-2022 з Австралією (4:1).

Про це повідомляє William Hill.

Ці голи стали для Жиру 50-м та 51-м у 114 матчах за французьку збірну.

Актуально: Франція - Австралія 4:1: огляд матчу

Таким чином, нападник Мілана зрівнявся з Тьєррі Анрі та став найкращим бомбаридром в історії збірної Франції.

No man in France history has scored more goals for the senior national team than Olivier Giroud:



🇫🇷 Thierry Henry: 51 goals, 123 caps

🇫🇷 Olivier Giroud: 51 goals, 114 caps



Titi 🤝 Oli