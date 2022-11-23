Жиру наздогнав Анрі і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

Це вже 51-й гол Жиру у 114 матчах за французьку збірну

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Франції Олів’є Жиру відзначився дублем у матчі 1 туру ЧС-2022 з Австралією (4:1).

Про це повідомляє William Hill.

Ці голи стали для Жиру 50-м та 51-м у 114 матчах за французьку збірну.

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Таким чином, нападник Мілана зрівнявся з Тьєррі Анрі та став найкращим бомбаридром в історії збірної Франції.