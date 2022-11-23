Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Австралією.
В іншому матчі групи D збірна Данії зіграла внічию з Тунісом (0:0).
У другому турі чемпіонату світу, 26 листопада, збірна Франції зіграє з Данією, а Туніс - з Австралією.
Франція - Австралія 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 9 Гудвін, 1:1 - 27 Рабйо, 2:1 - 32 Жіру, 3:1 - 68 Мбаппе, 4:1 - 71 Жіру
Франція: Льоріс, Павар (Кунде, 89), Упамекано, Конате, Люка Ернандес (Тео Ернандес, 13), Чуамені (Фофана, 77), Рабйо, Дембеле (Коман, 77), Грізманн, Мбаппе, Жіру (Тюрам, 89)
Австралія: Раян, Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехіч, Муй. Лекі, Ірвін (Баккус, 85), Макгрі (Мабіль, 73), Гудвін (Куол, 74), Дьюк (Каммінгс, 56)
Попередження: Дьюк, 55, Ірвін, 80, Муй, 90+4