Жіру оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Австралією.

В іншому матчі групи D збірна Данії зіграла внічию з Тунісом (0:0).

У другому турі чемпіонату світу, 26 листопада, збірна Франції зіграє з Данією, а Туніс - з Австралією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група D, 1 тур

22 листопада, 2022 рік

Франція - Австралія 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 9 Гудвін, 1:1 - 27 Рабйо, 2:1 - 32 Жіру, 3:1 - 68 Мбаппе, 4:1 - 71 Жіру

Франція: Льоріс, Павар (Кунде, 89), Упамекано, Конате, Люка Ернандес (Тео Ернандес, 13), Чуамені (Фофана, 77), Рабйо, Дембеле (Коман, 77), Грізманн, Мбаппе, Жіру (Тюрам, 89)

Австралія: Раян, Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехіч, Муй. Лекі, Ірвін (Баккус, 85), Макгрі (Мабіль, 73), Гудвін (Куол, 74), Дьюк (Каммінгс, 56)

Попередження: Дьюк, 55, Ірвін, 80, Муй, 90+4