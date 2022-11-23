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Франція - Австралія 4:1: огляд матчу

Сьогодні 00:25 181 0
Жіру оформив дубль у звітному матчі
Франція - Австралія 4:1: огляд матчу
#Австралія, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Австралією.

В іншому матчі групи D збірна Данії зіграла внічию з Тунісом (0:0)

У другому турі чемпіонату світу, 26 листопада, збірна Франції зіграє з Данією, а Туніс - з Австралією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 1 тур
22 листопада, 2022 рік

Франція - Австралія 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 9 Гудвін, 1:1 - 27 Рабйо, 2:1 - 32 Жіру, 3:1 - 68 Мбаппе, 4:1 - 71 Жіру

Франція: Льоріс, Павар (Кунде, 89), Упамекано, Конате, Люка Ернандес (Тео Ернандес, 13), Чуамені (Фофана, 77), Рабйо, Дембеле (Коман, 77), Грізманн, Мбаппе, Жіру (Тюрам, 89)

Австралія: Раян, Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехіч, Муй. Лекі, Ірвін (Баккус, 85), Макгрі (Мабіль, 73), Гудвін (Куол, 74), Дьюк (Каммінгс, 56)

Попередження: Дьюк, 55, Ірвін, 80, Муй, 90+4

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