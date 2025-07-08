Манчестер Юнайтед відмовився від рекордної угоди з Amazon через Аморіма

Манчестер Юнайтед вийшов з переговорів щодо рекордного контракту на зйомку документального серіалу від Amazon Prime через вимоги головного тренера Рубена Аморіма.

Про це повідомляє The Athletic.

Манкуніанці витратили кілька місяців наприкінці сезону-2024/25 на переговори з Amazon, який пропонував більше 10 мільйонів фунтів за доступ до життя команди у наступному сезоні.

Події кампанії-2025/26 були б головною темою документального серіалу "Все або нічого" про "червоних дияволів". Раніше Amazon випустив аналогічні серіали про Арсенал, Манчестер Сіті та Тоттенгем.

Угода між МЮ та Amazon була б найбільшою в історії для такої співпраці. Проте, незважаючи на те, що найвище керівництво клубу виступило за зйомки, у підсумку переговори були припинені.

Значною мірою це сталося тому, що Рубен Аморім чітко дав зрозуміти, що йому не подобається потенційне втручання знімальної групи в життя першої команди. При цьому зазначається, що деталі комерційної угоди та тиск майбутнього сезону також були факторами, що вплинули на рішення.

Нагадаємо, що легендарний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон назвав ім'я футболіста, якого він вважає найвеличнішим в історії Великої Британії.

Раніше стало відомо, скільки "червоні дияволи" планують заробити на потенційному продажу Андре Онана.