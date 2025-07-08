Президент ФІА знову заговорив про повернення V8 та створення 12-ї команди Формули-1

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм вирішив повернутися до своєї пропозиції щодо повернення Формули-1 до використання двигунів V8.

Про це повідомляє Motorsport.

Вперше Сулаєм запропонував "королеві автоспорту" перейти на силові установки V8 у лютому цього року. Багато хто підтримав цю ідею, але в результаті засідання виробників двигунів було вирішено відмовитися від неї через вартість виробництва СУ.

Але під час етапу у Великій Британії президент ФІА закликав Ф-1 перейти на дешевшу формулу двигуна V8, як тільки це стане можливим. На його думку, це може статися в сезоні 2029 року – всього через три роки після впровадження нового регламенту СУ 2026 року.

"Для нас, повернення V8 відбудеться. Зараз я дуже оптимістично налаштований щодо команд, я щасливий з цього приводу. FOM (Керівництво Формули-1) підтримує нас, команди розуміють, що це правильний шлях. Нам потрібно зробити це якнайшвидше. Потрібно три роки, тож, сподіваюся, до 2029 року у нас щось буде. Але паливо також дуже дороге, і ми повинні бути дуже обережними з цим. Трансмісії дуже дорогі. Нинішній двигун настільки складний, що ви навіть не уявляєте, і він дорогий. Дослідження і розробки сягають 200 мільйонів доларів, а сам двигун коштує приблизно від 1,8 до 2,1 мільйона доларів. Багато виробників ставлять V8 на свої автомобілі, тому з комерційної точки зору це правильно. Скільки це коштує? Мета – більш ніж на 50% дешевше в усьому", – сказав Сулаєм.

Це була не єдина тема, на яку говорив президент ФІА. Він також припустив, що у найближчому майбутньому на стартовій решітці може з'явитися дванадцята команда, яка буде з Китаю.

"Прийде час, коли ми вважатимемо за потрібне оголосити про свою зацікавленість в цьому. Ми тут не для того, щоб засмучувати інші команди.

Це не буде як "пішов і зробив це заради того, щоб просто зробити це". Для нас це має бути корисним. Команда повинна додати цінності для підтримки бізнесу Формули-1".

Нагадаємо, що в наступному сезоні у Формулі-1 дебютує нова команда, Каділлак, яка ще не визначилася зі складом пілотів.

Раніше стало відомо, що у Мохаммеда Бен Сулаєма буде суперник на виборах наступного президента ФІА.