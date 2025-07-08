Сент-Джозефс та Кліфтонвілл відкрили сезон Ліги конференцій результативною нічиєю

У вівторок, 8 липня, розпочався єврокубковий сезон-2025/26 у межах Ліги конференцій.

У перший ігровий день на вболівальників очікували тільки два матчі. В першому з них Сент-Джозефс та Кліфтонвілл розписали результативну нічию 2:2.

В іншому поєдинку зійшлися Флоріана та Хейвердфордвест.

Ліга конференцій-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, перший матч, 8 липня

Сент-Джозефс (Гібралтар) – Кліфтонвілл (Північна Ірландія) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Каррен, 1:1 – 55 Рей (пенальті), 1:2 – 78 Еддіс (пенальті), 2:2 – 83 Рей.

Вилучення: 54 Кіні (Кліфтонвілл, пряма червона картка).

20:30 Флоріана (Мальта) – Хейвердфордвест (Уельс)

Зазначимо, що всі інші 22 матчі першого раунду відбору Ліги конференцій відбудуться 10 липня.

Нагадаємо, що з другого раунду кваліфікації розпочнеться шлях Олександрії та Полісся у Лізі конференцій. Суперником срібного призера УПЛ-2024/25 стане невдаха пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія), а "вовки" зустрінуться з переможцем пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Раніше відбулися перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.