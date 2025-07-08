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Оболонь переграла Кудрівку в межах літнього спарингу

Станіслав Лисак — 8 липня 2025, 23:15
Оболонь переграла Кудрівку в межах літнього спарингу

Київська Оболонь здобула перемогу над новачком Української Прем'єр-ліги Кудрівкою в межах контрольного матчу на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. У першому таймі Руслан Черненко відзначився дальнім ударом.

У другій половині грі Кудрівка залишилася в меншості через вилучення Івана Мельниченка на 52-й хвилині, столична команда скористалася цим та подвоїла свою перевагу, зберігши ворота "сухими".

Контрольний матч

Оболонь – Кудрівка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Черненко, 2:0 – 80 Корх

Вилучення: 52 Мельниченко

Раніше Оболонь здобула перемогу над іншим представником УПЛ ЛНЗ.

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