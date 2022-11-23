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Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється

Сьогодні 01:38 1569 0
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Із 20 листопада по 18 грудня в Катарі відбудеться фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА 2022. Загалом на турнірі буде зіграно 64 матчі - 48 на груповій стадії і 16 у плей-оф.

Відео усіх голів онлайн в хронологічному порядку (від першого до останнього) буде доступне у цій новині в режимі реального часу.

1. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор

2. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор

3. Джуд Беллінгем (Англія). Англія - Іран

4. Букайо Сака (Англія). Англія - Іран

5. Рахім Стерлінг (Англія). Англія - Іран

6. Букайо Сака (Англія). Англія - Іран

7. Мехді Таремі (Іран). Англія - Іран

8. Маркус Рашфорд (Англія) - Англія - Іран

9. Джек Гріліш (Англія). Англія - Іран

10. Мехді Таремі (Іран). Англія - Іран

Не надано правовласником.

11. Коді Гакпо (Нідерланди). Сенегал - Нідерланди

12. Деві Клаассен (Нідерланди). Сенегал - Нідерланди

13. Тімоті Веа (США). США - Вельс

14. Гарет Бейл (Вельс). США - Вельс

15. Ліонель - Мессі (Аргентина). Аргентина - Саудівська Аравія

16. Салех Аль-Шехрі (Саудівська Аравія). Аргентина - Саудівська Аравія

16. Салем Аль-Давсарі (Саудівська Аравія). Аргентина - Саудівська Аравія

17. Крейг Гудвін (Австралія). Франція - Австралія

18. Адрієн Рабіо (Франція). Франція - Австрія

19. Олів'є Жіру (Франція). Франція - Австралія

20. Кілліан Мбаппе (Франція). Франція - Австралія

Не надано правовласником.

20. Олів' Жіру (Франція). Франція - Австралія

Новина оновлюється...

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