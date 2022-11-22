Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Гільєрмо Очоа став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє портал Opta.

У матчі з Польщею (0:0) воротар впорався з ударом Роберта Левандовського. У результаті команди так і не змогли відкрити рахунок.

З початку ЧС-2014, який проходив у Бразилії, Очоа запобіг 5,4 гола у свої ворота на чемпіонаті світу (8 голів пропущено, 13.4 xGoT) – це найкращий показник серед усіх голкіперів на цьому відрізку.

Крім того, лише бельгійський голкіпер Тібо Куртуа зробив більше сейвів (39) на чемпіонатах світу з 2014 року, ніж мексиканець (37).

В іншому матчі групи С збірна Саудівської Аравії сенсаційно обіграла команду Аргентини (2:1).