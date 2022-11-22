Головне
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 23:00 379
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 20:55 583
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 19:55 346
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Сьогодні 19:24 372
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Сьогодні 17:16 267
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 16:00 2113
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Сьогодні 14:29 1228
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 14:07 1153 1
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 886
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 391
Прямі трансляції

Очоа став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу

Сьогодні 22:42 210 0
Очоа став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу
#Мексика, #Польща, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Гільєрмо Очоа став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу. 

Про це повідомляє портал Opta.

У матчі з Польщею (0:0) воротар впорався з ударом Роберта Левандовського. У результаті команди так і не змогли відкрити рахунок.

З початку ЧС-2014, який проходив у Бразилії, Очоа запобіг 5,4 гола у свої ворота на чемпіонаті світу (8 голів пропущено, 13.4 xGoT) – це найкращий показник серед усіх голкіперів на цьому відрізку.

Крім того, лише бельгійський голкіпер Тібо Куртуа зробив більше сейвів (39) на чемпіонатах світу з 2014 року, ніж мексиканець (37).

В іншому матчі групи С збірна Саудівської Аравії сенсаційно обіграла команду Аргентини (2:1).

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2883 1
Шахтар - Ворскла: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Ворскла: де дивитися матч УПЛ 1543
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 1836
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10850
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1837
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 2113
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100454
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57627 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22408
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110418
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102179
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21769