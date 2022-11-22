Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні знав як гратиме Саудівська Аравія у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми знали, як грає Саудівська Аравія. Ми готувалися до матчу, знаючи, що мають високу лінію оборони. Офсайди були міліметровими. У нас є ще два матчі. Ми програли, але збираємося оговтатися і боротися", - сказав Скалоні.
Нагадаємо збірна Аргентини сенсаційно поступилася Саудівській Аравії. Збірні Аргентини та Саудівської Аравії виступають у групі С разом із командами Мексики та Польщі.
#Qatar2022 🎙️ Lionel Scaloni en conferencia de prensa : "Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada. Los offside fueron milimétricos". pic.twitter.com/6Dh61tRkEY— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 22, 2022