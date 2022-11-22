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Наставник збірної Аргентини прокоментував поразку у грі із Саудівською Аравією на ЧС-2022

Сьогодні 21:11 235 0
Фахівець поділився враженнями від матчу ЧС-2022
Наставник збірної Аргентини прокоментував поразку у грі із Саудівською Аравією на ЧС-2022
#Аргентина, #Саудівська Аравія

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні знав як гратиме Саудівська Аравія у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми знали, як грає Саудівська Аравія. Ми готувалися до матчу, знаючи, що мають високу лінію оборони. Офсайди були міліметровими. У нас є ще два матчі. Ми програли, але збираємося оговтатися і боротися", - сказав Скалоні.

Нагадаємо збірна Аргентини сенсаційно поступилася Саудівській Аравії. Збірні Аргентини та Саудівської Аравії виступають у групі С разом із командами Мексики та Польщі.

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