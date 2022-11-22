У ФІФА пояснили, чому судді компенсують багато часу на ЧС-2022

У ФІФА взялися ретельніше підраховувати компенсований час на ЧС-2022.

Про це розповів голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

"На ЧС-2018 ми стали ретельніше підраховувати, скільки хвилин має бути компенсовано. Ми сказали, щоб люди не дивувалися, коли резервний суддя піднімає табло із цифрами "6", "7" і навіть "8".

Якщо хочеться бачити більше чистого ігрового часу, потрібно бути готовими до такого. Уявіть матч із трьома голами. Зазвичай святкування забирає хвилину-півтори, і ось у вас уже втрачено п'ять чи шість хвилин. Ми хочемо ретельніше все підраховувати", – відзначив Колліна.