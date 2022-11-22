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У ФІФА пояснили, чому судді компенсують багато часу на ЧС-2022

Сьогодні 11:23 210 0
П'єрлуїджі Колліна пояснив, чому на ЧС-2022 судді компенсують до таймів велику кількість часу.
У ФІФА пояснили, чому судді компенсують багато часу на ЧС-2022
#ФІФА, #Колліна

Джерело - football24.ua.

У ФІФА взялися ретельніше підраховувати компенсований час на ЧС-2022.

Про це розповів голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

"На ЧС-2018 ми стали ретельніше підраховувати, скільки хвилин має бути компенсовано. Ми сказали, щоб люди не дивувалися, коли резервний суддя піднімає табло із цифрами "6", "7" і навіть "8".

Якщо хочеться бачити більше чистого ігрового часу, потрібно бути готовими до такого. Уявіть матч із трьома голами. Зазвичай святкування забирає хвилину-півтори, і ось у вас уже втрачено п'ять чи шість хвилин. Ми хочемо ретельніше все підраховувати", – відзначив Колліна.

Нагадаємо, у матчах другого дня ЧС-2022 арбітри сумарно компенсували 47 хвилин.

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