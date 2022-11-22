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Данія - Туніс: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 08:21 572 0
Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада
Данія - Туніс: де дивитися матч ЧС-2022
#Данія, #Туніс, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Данії зіграє з Тунісом.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 0 0 0 0 0-0 0
2  Австралія 0 0 0 0 0-0 0
3  Данія 0 0 0 0 0-0 0
4  Туніс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
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