Вболівальники, які не готові підтримувати команду, мають залишатися вдома.

Про це заявив головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш.

"Моя думка проста і дуже прагматична. Гра була закінчена в першому таймі при рахунку 0:3. Єдиною метою тоді було насолодитися грою і стати частиною моменту, коли ми повинні були зберегти мужність і намагатися грати у свій футбол. Ми маємо честь багато чого навчитися у англійської команди та краще підготуватися до гри з Вельсом.

Футболісти мають лише одну мрію - грати за країну, грати за народ, і я дуже пишаюся тим, як вони вистояли і продовжують боротися. Я дуже пишаюся тим, що вони зробили, але, звісно, ​​на чемпіонатах світу у 2014 та 2018 роках у нас була повна підтримка вболівальників. Тепер ви бачили, що сталося сьогодні, уболівальники, які не готові підтримувати команду, мають залишатися вдома", - зазначив Кейруш.