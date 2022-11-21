Головне
Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022
Сьогодні 17:13 825
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:58 1205
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 396
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сьогодні 13:12 2306
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 11:32 563
Сенегал - Нідерланди: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:37 2535
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5
Сьогодні 09:39 35219
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України
Сьогодні 08:58 254258
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:19 2571
Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:02 4060
Прямі трансляції

Футболісти збірної Ірану не співали гімн на знак протесту варварському режиму в країні

Сьогодні 17:27 530 0
Футболісти збірної Ірану не співали гімн на знак протесту варварському режиму в країні

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Ірану не співали гімн країни перед матчем чемпіонату світу проти Англії на знак протесту варварському авторитарному режиму на Батьківщині.

Лідери команди перед чемпіонатом світу засудили політичний устрій в країні та масові порушення прав людини, зокрема, жінок.

Зазначимо, іранські вболівальники взагалі освистали гімн.

Сама ж гра завершилася розгромною перемогою британців - 6:2. Дублями відзначились англієць Сака та іранець Таремі.

Скріни з трансляції Мегого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 6798
Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022 Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022 4060
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254258
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35219
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5674
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 7834
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46869 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2306
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223782 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57581 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19600
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16034