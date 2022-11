Футболісти збірної Ірану не співали гімн на знак протесту варварському режиму в країні

Гравці збірної Ірану не співали гімн країни перед матчем чемпіонату світу проти Англії на знак протесту варварському авторитарному режиму на Батьківщині.

Лідери команди перед чемпіонатом світу засудили політичний устрій в країні та масові порушення прав людини, зокрема, жінок.

