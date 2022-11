Захисник Барселони Алекс Бальде отримав виклик у збірну Іспанії на ЧС-2022.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Іспанії.

Футболіст замінить у заявці травмованого Хосе Гая. До цього планувалось, що Бальде гратиме за молодіжну збірну Іспанії у найближчих матчах.

16 листопада Гая отримав травму щиколотки на тренуванні.

It's official. Balde goes to the World Cup. https://t.co/Er5mNZSI3s