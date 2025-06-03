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Визначилася перша чоловіча півфінальна пара на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 3 червня 2025, 23:28
Визначилася перша чоловіча півфінальна пара на Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Instagram Карлоса Алькараса

Стала відома перша півфінальна пара на Ролан Гаррос 2025. Італієць Лоренцо Музетті (7) зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (2).

Музетті у чвертьфінальному поєдинку переміг американця Френсіса Тіафо (16) з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. 23-річний італієць вдруге у кар'єрі дістався до півфіналу турніру Grand Slam, і вперше на Ролан Гаррос.

Відзначимо, що Лоренцо доходив як мінімум до півфіналів усіх трьох грунтових Мастерсів цього сезону: в Монте-Карло, Мадриді та Римі. Лише чотирьом тенісистам раніше вдавалося в одному сезоні зробити це і вийти у півфінал Ролан Гаррос: Рафаелю Надалю, Новаку Джоковичу, Енді Маррею та Александру Звєрєву.

Алькарас у чвертьфіналі розгромив іншого американця, Томмі Пола (12) – 6:0, 6:1, 6:4 і приєднався до досягнення Музетті щодо півфіналів на всіх великих грунтових турнірах року. Причому він тріумфував у Монте-Карло та Римі, а у Мадриді програв фінал данцю Хольгеру Руне.

У Монако та Італії на шляху до титулів Карлос обігравав саме Музетті, а загалом у семи зіграних проти італійця матчах має шість перемог. Алькарас проведе сьомий півфінал на турнірах Grand Slam і побореться за п'ятий фінал.

Нагадаємо, що напередодні визначилася перша півфінальна пара в одиночному розряді у жінок. Білоруска Аріна Сабалєнка зіграє проти польки Іги Швьонтек.

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Френсіс Тіафо

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