Визначилася перша чоловіча півфінальна пара на Ролан Гаррос

Стала відома перша півфінальна пара на Ролан Гаррос 2025. Італієць Лоренцо Музетті (7) зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (2).

Музетті у чвертьфінальному поєдинку переміг американця Френсіса Тіафо (16) з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. 23-річний італієць вдруге у кар'єрі дістався до півфіналу турніру Grand Slam, і вперше на Ролан Гаррос.

Відзначимо, що Лоренцо доходив як мінімум до півфіналів усіх трьох грунтових Мастерсів цього сезону: в Монте-Карло, Мадриді та Римі. Лише чотирьом тенісистам раніше вдавалося в одному сезоні зробити це і вийти у півфінал Ролан Гаррос: Рафаелю Надалю, Новаку Джоковичу, Енді Маррею та Александру Звєрєву.

Алькарас у чвертьфіналі розгромив іншого американця, Томмі Пола (12) – 6:0, 6:1, 6:4 і приєднався до досягнення Музетті щодо півфіналів на всіх великих грунтових турнірах року. Причому він тріумфував у Монте-Карло та Римі, а у Мадриді програв фінал данцю Хольгеру Руне.

У Монако та Італії на шляху до титулів Карлос обігравав саме Музетті, а загалом у семи зіграних проти італійця матчах має шість перемог. Алькарас проведе сьомий півфінал на турнірах Grand Slam і побореться за п'ятий фінал.

Нагадаємо, що напередодні визначилася перша півфінальна пара в одиночному розряді у жінок. Білоруска Аріна Сабалєнка зіграє проти польки Іги Швьонтек.