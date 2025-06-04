Зірковий нападник Спортинга, за яким полюють клуби АПЛ, отримав травму

Зірковий нападник Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш отримав травму у розташуванні національної команди.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст готувався до товариських матчів проти Угорщини та Алжиру, проте вимушений був достроково залишити одне з тренувань під наглядом лікарів.

Представники Швеції заявили, що травма "незначна", проте не уточнили, у чому саме полягають проблеми Дьокереша зі здоров'ям.

Зазначимо, що Віктор вже довгий час перебуває на радарах провідних клубів Європи, а черговий "ударний" сезон в чемпіонаті Португалії лише посилив інтерес до нього.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга. Швед програв гонку за Золоту бутсу форварду Реала Кіліану Мбаппе, який випередив його на 3,5 бала.

Раніше з'явилася інформація, що Ювентус збирається поборотися з клубами АПЛ за право підписати форварда.