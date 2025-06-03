Модрич погодився на перехід в Мілан
Легенда мадридського Реала Лука Модрич погодився перейти в один з найтитулованіших клубів Серії А – Мілан.
Про це повідомив авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.
За даними джерела, швидше за все, вже завтра, 4 червня, хорватський півзахисник підпише контракт з клубом.
Раніше повідомлялося, що у послугах Модрича зацікавлений особисто Іглі Таре, який нещодавно став новим спортивним директором "россонері".
Нагадаємо, напередодні Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".
Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.
У січні цього року Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша та став найстаршим автором голу в історії Реала.
Раніше Мілан оголосив про повернення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди.