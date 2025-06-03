Каділлак уклав першу спонсорську угоду: це відомий американський бренд

Команда Формули-1 Каділлак уклала спонсорську угоду з американською компанією Tommy Hilfiger.

Про це повідомляє Motorsport.

Це перший комерційний партнер нової команди.

Раніше в Tommy Hilfiger співпрацювали з командами Лотус, Феррарі і Мерседес, компанія була особистим спонсором Льюїса Гамільтона, поки він не перейшов у Феррарі, і випустила лінійку одягу для вигаданої команди APXGP у фільмі F1.

Очікується, що логотип Tommy Hilfiger буде розміщений на комбінезонах гонщиків і машинах команди.

Раніше повідомлялося, що Каділлак, який дебютуватиме у Формулі-1 наступного року, має шортлист кандидатів на місце бойового пілота.

Нагадаємо, 1 червня завершилася дев'ята гонка сезону Формули-1. На трасі "Каталунья", що поблизу Барселони, гонщик Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії.