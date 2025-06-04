Капітан ПСЖ: Наш клуб має стати прикладом для Анчелотті у збірній Бразилії
Лідер оборони Парі Сен-Жермен Маркіньйос поділився думками с приводу успіху команди в Лізі чемпіонів та призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії.
Слова футболіста наводить ESPN.
"Звісно, є певні тренери, які хотіли б під свій стиль гри мати певних футболістів. Ми всі чули, яка наш тренер Луїс Енріке казав, що хотів би мати гравця, схожого на Мбаппе.
Він вирішив піти, а наш наставник мав будувати команду з того, що він мав. Карло Анчелотті має зробити те саме у збірній Бразилії.
ПСЖ став прикладом того, як віддавши усі сили ви можете здобути дуже важливий трофей. Попри результати, тут все дуже непросто. Важливо, що тренер розумів, чого він хоче, а гравці слідували його філософії, саме як у нашому клубі, він має бути прикладом", – розповім Маркіньйос.
Нагадаємо, в середині травня "Селесао" оголосили про призначення Анчелотті на посаду головного тренера, підписавши контракт до завершення ЧС-2026 із можливістю продовження до 2030 року.
Перший матч під керівництвом італійця відбудеться 6 червня проти Еквадору в межах відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026. Стартовий свисток заплановано на 02:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування через призначення Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії.