Капітан ПСЖ: Наш клуб має стати прикладом для Анчелотті у збірній Бразилії

Лідер оборони Парі Сен-Жермен Маркіньйос поділився думками с приводу успіху команди в Лізі чемпіонів та призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Звісно, є певні тренери, які хотіли б під свій стиль гри мати певних футболістів. Ми всі чули, яка наш тренер Луїс Енріке казав, що хотів би мати гравця, схожого на Мбаппе.



Він вирішив піти, а наш наставник мав будувати команду з того, що він мав. Карло Анчелотті має зробити те саме у збірній Бразилії.



ПСЖ став прикладом того, як віддавши усі сили ви можете здобути дуже важливий трофей. Попри результати, тут все дуже непросто. Важливо, що тренер розумів, чого він хоче, а гравці слідували його філософії, саме як у нашому клубі, він має бути прикладом", – розповім Маркіньйос.